MIT-voorzitter: registratie gevallen langdurige covid waardevol

Dat zei ze dinsdagavond tijdens een informatiebijeenkomst over corona door deskundigen voor de Tweede Kamer. Het zou belangrijk zijn voor allerlei instituties die met de gevolgen te maken krijgen, zoals bijvoorbeeld verzekeraars. Dat ze beter in beeld komen zou voor de patiënten zelf tevens een belangrijke vorm van erkenning zijn. Sap vindt dat er ook meer onderzoek nodig is naar de toegankelijkheid van de zorg voor mensen met langdurige covid.

Impact

Het MIT werd afgelopen zomer in het leven geroepen om, bij eventuele nieuwe maatregelen tegen een epidemie in de toekomst, te adviseren over de bredere sociaalmaatschappelijke en economische impact. Het komt begin juni met een advies over hoe we om moeten gaan met allerlei gevolgen. Die zijn groot, niet alleen voor de zorg, maar ook bijvoorbeeld voor werk en inkomen van de mensen die ziek worden. Er komen ook nog steeds nieuwe mensen met langdurige covid bij, waarschuwde ze.

C-support

Alfons Olde Loohuis van onder meer netwerk C-support, dat mensen die corona hadden ondersteunt en zorgprofessionals adviseert, vindt dat kennis en onderzoek moeten worden gebundeld, om zo langdurige covid beter te kunnen beoordelen. De symptomen kunnen zich namelijk op allerlei manieren manifesteren en moeten niet worden verward met die van bijvoorbeeld een burnout. (ANP)