MMC en MST verlengen samenwerking met Defensie

Máxima MC en Defensie werken ruim twee decennia nauw samen. “Daarmee is MMC een van de oudste relatieziekenhuizen van Defensie”, aldus het ziekenhuis. In een relatieziekenhuis werken de chirurgische teams van Defensie als zij niet op oefening of uitzending zijn. Een relatieziekenhuis stelt ook eigen personeel beschikbaar dat de wens heeft om tot reservist te worden opgeleid.

Rampen

MMC en Defensie hebben de samenwerking met veertien jaar verlengd. Ook Medisch Spectrum Twente heeft voor veertien jaar bijgetekend. “Hierdoor is er veel ervaring in ons ziekenhuis bij bijvoorbeeld grote rampen”, meldt het Twentse ziekenhuis. Zo werkten er tijdens de coronacrisis in 2020 zestien militair verpleegkundigen in MST.