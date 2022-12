MMC schaft simulatiebaby’s aan om geboortezorg beter te trainen

De eerste minuten van een extreem te vroeg geboren baby zijn cruciaal. Om de acute zorgvraag bij vroeggeboorte zo realistisch mogelijk na te bootsen, heeft Máxima MC (MMC) speciale baby-simulatiepoppen in huis gehaald.

MMC is één van de negen ziekenhuizen in Nederland met een Neonatale Intensive Care Unit (NICU), waar intensieve zorg aan ernstig bedreigde pasgeborenen, of (extreme) vroeggeborenen wordt verleend.

Levensecht

Om de huidige trainingen te verbeteren, zijn er twee simulatiepoppen aangeschaft: een voldragen baby en een vroeggeboren baby. De erin verwerkte technologie maakt het mogelijk dat de poppen reageren zoals dat in het echt ook kan gebeuren. Zo kunnen beide poppen geluid maken, zoals huilen. Ook zijn hart- of longgeluiden te beluisteren met een stethoscoop. De voldragen babypop kan bewegen en bijvoorbeeld stuiptrekkingen nabootsen. “De premature simulatiepop is daarnaast met een gewicht van slechts 450 gram en de uiterlijke kenmerken van een vroeggeboren baby zeer realistisch”, aldus het MMC.

Doordat de poppen kunnen reageren op de (be)handelingen die worden uitgevoerd, wordt de getrainde situatie levensecht. Het gebruik van een video-evaluatiesysteem helpt hier ook bij, omdat dan alleen de deelnemers in de simulatieruimte zijn. De opgenomen beelden van de training worden teruggekeken om te zien en leren van het handelen van en communiceren tussen zorgverleners in stressvolle situaties.

Betere samenwerking

In het project Acute geboortezorg van MMC worden de gynaecologie- en neonatologiezorgverleners betrokken bij een gezamenlijke training. De nieuwe simulatiepoppen dragen ook sterk bij aan het inlevingsvermogen, aldus MMC. “Hoe realistischer de situatie tijdens de training, hoe beter de zorgverleners de opgedane kennis in stresssituaties kunnen reproduceren.” Naast het trainen van bepaalde medische handelingen bij de allerkleinste baby’s, moeten deze trainingen bijdragen aan meer en betere communicatie tussen de teams.