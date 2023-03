MOC en MCCC erkend als Center of Excellence

Het Máxima Oncologisch Centrum (MOC) en Maastricht UMC+ Comprehensive Cancer Center (MCCC) zijn samen door de European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS) erkend als Center of Excellence.

Dit betekent dat de ziekenhuizen voldoen aan alle kwaliteitsstandaarden zoals ENETS deze definieert voor interdisciplinaire diagnostiek, medische behandeling en nazorg voor patiënten met een neuro-endocriene tumor.

Certificaat en rapport

NET-centrum Zuid ontving een certificaat en een rapport opgesteld door professor dokter Guenter Krejs uit Oostenrijk en dokter Andrea Sydow uit Duitsland.

Uit het rapport blijkt dat de structuur en mate waarin de zorg rondom de patiënt wordt georganiseerd indrukwekkend zijn. Ook was er veel waardering voor de manier waarop de patiënt betrokken wordt bij het zorgproces.

Samenwerking

De centra werken al enkele jaren samen aan de zorg voor patiënten met deze zeldzame kankersoort. Wouter Dercksen, intrenist-oncoloog in Máxima MC, zegt er het volgende over: “Sinds vorig jaar bespreken deskundigen uit onze beide ziekenhuizen patiënten binnen een gezamenlijk MDO NET. Hierin bundelen wij de krachten in het komen tot het meest geschikte behandelproject voor de patiënt.”

Door ENETS-richtlijnen zal het zorgproces verder kwalitatief verbeteren. Dit wordt versterkt door uitbereiding en verdieping van wetenschappelijk onderzoek. Aldus Máxima MC.