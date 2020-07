‘Mogelijk in najaar tekort aan coronatests’

Op dit moment zijn er genoeg coronatests beschikbaar, maar of dat zo blijft is niet zeker. “We maken ons wel wat zorgen over het najaar. De druk vanuit het buitenland is enorm, het blijft knokken om genoeg geleverd te krijgen”, zegt arts-microbioloog Edwin Boel, projectleider van het Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten (LCDK), dat het testproces van GGD’s en laboratoria regelt. Hij sprak met het AD.

Boel reageert op de oplopende wachttijden bij de teststraten. Volgens hem zit de wachttijd er vooral in dat er niet direct voldoende mankracht beschikbaar was, omdat de voorgaande periode erg rustig was. “Je kunt niet voortdurend mensen hebben klaarzitten die niets doen, alleen maar wachten op het moment dat het drukker wordt. Nu was er plotseling een enorme toename van het aantal testaanvragen, het duurt even voordat er dan genoeg medewerkers beschikbaar zijn.”

Testmateriaal is genoeg voorhanden, zegt Boel: “Voor nu is de situatie onder controle, maar we houden constant vinger aan de pols”

20.000 tests per dag

Op dit moment worden ongeveer 20.000 coronatests per dag afgenomen. Dat zou volgens een schatting van het RIVM in het najaar kunnen oplopen tot 70.000, aldus Boel. (ANP)