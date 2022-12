Mogelijk onterechte beoordeling langdurige zorg opnieuw bekeken

Mensen die van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) mogelijk niet een juiste beoordeling hebben gekregen op hun aanvraag voor langdurige zorg (Wlz), kunnen eventueel opnieuw worden bekeken. Zorgminister Conny Helder gaf dat aan in de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek door meerdere media naar fouten die het CIZ zou maken. De PvdA wilde weten of het waar is dat mogelijk vijf- tot zevenduizend mensen niet de juiste zorg krijgen. De gevolgen hiervan kunnen groot en langdurig zijn, juist omdat mensen vaak niet weten of ze ergens terecht kunnen met klachten of een afwijzing, zei PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis.

Helder kon deze cijfers nu niet achterhalen, maar zei geen signalen over verkeerde indicatiestellingen te krijgen vanuit de gehandicaptensector. Wel zit het CIZ volgens haar al enige tijd in een lastige situatie, omdat het aantal aanvragen toeneemt en er sprake is van een personeelstekort. Het centrum is een onafhankelijke instantie die per jaar ongeveer 190.000 aanvragen afhandelt voor onder meer gehandicapten of ouderenzorg. Volgens de minister is het niet zo dat het CIZ verdoezelt dat het fouten maakt en onterecht een hoog slagingssucces meldt. Het gaat volgens haar erom dat de aanvragen niet allemaal navolgbaar zijn, en niet per se dat er een verkeerd besluit is genomen.

Minder rompslomp bij herindicaties

Ze betreurt het dat er in individuele gevallen fouten zijn gemaakt en er geen passende zorg is gekomen, zoals in het onderzoek naar voren komt. Helder voert al intensief overleg met het CIZ om de zaken te verbeteren en zal de bevindingen van het Platform Investico daarin meenemen. Dan kunnen ook de dossiers worden meegenomen die mogelijk niet compleet of verkeerd zijn beoordeeld. Daarnaast wil ze kijken hoe de administratieve rompslomp kan worden verminderd voor patiënten, met name als het gaat om herindicaties die nodig zijn om de toegekende zorg te verlengen. In maart hoopt ze meer te weten over de situatie en de verbeteringen. (ANP)