Mondhygiënistenpraktijk in financiële problemen door energiekosten

Meer dan een kwart van de mondhygiënistpraktijken zegt in financiële problemen te komen als de energiekosten op het huidige hoge niveau blijven. Tien procent denkt eraan om te stoppen, blijkt uit een peiling van NVM mondhygiënisten.

Voor de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) zouden de praktijken niet in aanmerking komen. “Ook voor de maatwerkafspraken met zorgverzekeraars komen mondhygiënisten niet in aanmerking omdat het hier gaat over gecontracteerde zorg”, aldus de beroepsvereniging.

Compensatie

De NVM vindt dat er een investeringsfonds moet komen voor de energietransitie in de eerste lijn en voor compensatie. “Deze energiekosten vallen buiten het normale ondernemersrisico”, aldus de vereniging.

Variabel contract

Uit de enquête blijkt dat 65,9 procent van de praktijken een variabel contract heeft. Bij 40,7 procent van de mondhygiënisten met een vast contract loopt dit contract af binnen een half jaar. Veel mondhygiënisten willen investeren in een duurzame praktijk, maar kunnen niet op korte termijn overschakelen.