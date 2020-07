Mondkapje verplicht bij bezoek aan ziekenhuis Amersfoort

Wie het Meander Medisch Centrum in Amersfoort bezoekt, is verplicht om een mondkapje te dragen. Het ziekenhuis voert die regel vrijdag in. De verplichting geldt voor iedere bezoeker die 13 jaar of ouder is. Niet alleen op de verpleegafdeling is een mondkapje verplicht, maar ook op de kamer van de bezochte patiënt. “Houd tijdens uw hele bezoek het mondkapje op. Eten en drinken is niet toegestaan”, laat het Meander weten.