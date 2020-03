Mondkapjes en gezichtsmaskers in aantocht via EU-aanbesteding

Niet nader genoemde fabrikanten hebben in sommige gevallen aangegeven zelfs meer spullen te kunnen leveren dan lidstaten hadden gevraagd. Na ondertekening van contracten zou het materiaal twee weken later binnen moeten zijn. Brussel adviseert lidstaten dat “zeer snel” te doen.

Tijd en geld besparen

Van de 27 lidstaten doen er 25 mee met de gezamenlijke aanbestedingen, wat tijd en geld bespaart. De eerste, voor maskers, werd een kleine maand geleden uitgezet, die voor de meeste andere spullen een week geleden.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wijst erop dat er wereldwijd een enorme behoefte is aan beschermende kleding en medisch materiaal. “Het is daarom een succes dat het initiatief voor een gezamenlijke Europese aanbesteding concrete aanbiedingen op aanzienlijke schaal op de wereldmarkt heeft weten veilig te stellen, op de kortste termijn. Dat toont aan dat deel zijn van de unie zich uitbetaalt. Dit materiaal zou snel verlichting moeten bieden in Italië, Spanje en 23 andere lidstaten.” (ANP)