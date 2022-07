Mondkapjes weer terug in het verpleeghuis

Steeds meer verpleeghuizen vragen hun medewerkers en bezoekers om weer een mondkapje te dragen. Reden is het oplopende aantal coronabesmettingen, zo bevestigt de branchevereniging van zorgorganisaties in de ouderenzorg ActiZ na berichtgeving van de Volkskrant .

Cijfers heeft ActiZ niet, maar de vereniging hoort dat steeds meer zorgorganisaties vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen maatregelen nemen. “Het ziekteverzuim in de ouderenzorg is nog steeds heel hoog. Bovendien komt de zomerperiode eraan en gaan medewerkers op vakantie. Het wordt moeilijker om de roosters rond te krijgen. Dan wil je zoveel mogelijk voorkomen dat mensen ziek worden.”

Uiterste maatregelen

Ook bereiden zorgorganisaties zich voor op een van de uiterste maatregelen: medewerkers die besmet zijn met corona laten doorwerken als ze nauwelijks klachten hebben. Dit is toegestaan in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer door uitval van de medewerker de continuïteit van de zorg in gevaar zou komen. Zorgorganisaties bespreken die maatregel momenteel weer met medewerkers en cliëntenraden, aldus ActiZ. De vereniging krijgt “nog geen signalen” dat er daadwerkelijk al positief geteste zorgmedewerkers worden ingezet.

Sinds een paar weken stijgt het aantal coronabesmettingen landelijk weer. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komen meer positieve testuitslagen binnen en ook het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen neemt weer toe. ActiZ weet nog niet of er ook al meer verpleeghuispersoneel thuiszit. “Maar zorgmedewerkers zijn ook gewoon mensen, dus dat zal ongetwijfeld zo zijn.” (ANP)