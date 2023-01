Mondkapjesbedrijf moet Staat 43 miljoen euro terugbetalen

Het bedrijf, vooral gespecialiseerd in apparatuur voor luchtkwaliteit, sloot in maart 2020 een deal met het ministerie van Volksgezondheid voor de levering van 18 miljoen FFP2-mondkapjes, bestemd voor zorgmedewerkers. De afgesproken prijs was ruim 56 miljoen euro, meer dan 3 euro per mondkapje, ver boven de normale marktprijs. De overheid deed O2 Health in maart 2020 meteen een flinke aanbetaling: 45 miljoen euro, ofwel 80 procent van de totaalsom.

Drama deal

De deal mondde uit in een drama. O2 Health slaagde er niet in om de beloofde aantallen mondkapjes op tijd te leveren, en misschien nog wel problematischer: de mondkapjes die werden geleverd, bleken bij steekproeven nagenoeg allemaal niet aan de kwaliteitsnormen te voldoen. Een deel beschikte niet over de goede filters, van andere partijen was juist de pasvorm niet in orde. Ook ontbrak de beloofde CE-certificering op miljoenen mondkapjes. (ANP)