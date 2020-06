Motie voor beloning zorgpersoneel verworpen

Voor de derde keer in een kort tijdsbestek stemde de Tweede Kamer dinsdagmiddag over een motie die zorgpersoneel extra zou moeten belonen vanwege hun harde werk tijdens de coronacrisis. De motie haalde het niet op twee stemmen verschil. Bij de stemming speelde PvdA-frachtievoorzitter Lodewijk Asscher een ongelukkige hoofdrol.

Asscher had samen met SP-frontvrouw Lilian Marijnissen de motie ingediend. Maar op het moment dat er gestemd ging worden, stond hij nog op de gang te praten. Tijdens de stemming kwam hij nog snel naar binnen en riep hij ‘voor’, maar omdat hij niet op zijn zetel zat was hij door de griffier al afwezig gemeld. Daardoor was zijn stem ongeldig. De stemming eindigde uiteindelijk in 71 stemmen voor en 73 stemmen tegen. Asschers afwezigheid was dus niet cruciaal, maar wel pijnlijk. De motie is na drie stemmingen nu dus toch verworpen.

Coalitie tegen oppositie

Oppositiepartijen wilden met de motie bereiken dat zorgpersoneel meer krijgt dan een applaus, een financiële bonus voor het harde werk tijdens de coronacrisis. De motie vroeg het kabinet een concreet plan te maken voor een structureel beter inkomen van zorgpersoneel.

Volgens de coalitie en het kabinet is de motie niet passend omdat extra beloningen aan de cao-tafels thuishoren. Veel cao’s voor zorgpersoneel bevatten al stijgende salarissen tot en met 2021. Bovendien zou de motie lastig uitvoerbaar zijn, omdat je zou moeten kiezen wie je wel of niet die bonus geeft. Een deel van het zorgpersoneel heeft veel lange dagen gewerkt, maar er zijn ook zorgverleners die hun werk juist helemaal zagen stilvallen. En veelverdienende specialisten zou je zo ook nog meer geld geven in plaats van je vooral te richten op personeel met een bescheidener inkomen.

Afwezige Kamerleden

Bij een eerdere stemming vorige week overkwam SP-Kamerlid Renske Leijten al bijna hetzelfde. Ook zij had in de dagen voor de stemming net als Asscher veel aandacht voor de motie gevraagd en coalitie-Kamerleden opgeroepen de motie te steunen. Maar omdat er geen stemmingbel afging vanwege het begin van de stemming, had ze die per ongeluk gemist. Het overkwam toen ook D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Beiden hadden doorslaggevend kunnen zijn, want die stemming eindigde in 70-70.

De eerste stemming over de motie eindigde ook in een gelijkspel, 75-75. Maar toen werd er nog niet hoofdelijk gestemd. De aanwezigheid bij hoofdelijke stemmingen is lastiger dan normaal omdat Kamerleden vanwege corona in drie groepen van 50 stemmen in plaats van met alle 150 tegelijk.

In maart is er een motie aangenomen voor een bonus voor zorgmedewerkers. Daar is verder nog geen gevolg aan gegeven.