mProve lanceert Funxlab voor technologie in de zorg

Het lab focust zich op technologische innovaties die het werk in de ziekenhuizen leuker en makkelijker maken. Op deze manier is er meer tijd voor directe patiëntenzorg.

Effectiever en leuker

De zeven topklinische mProve ziekenhuizen wisselen binnen het Funxlab ervaringen uit met innovaties die zorgverleners helpen om effectiever, efficiënter en met meer plezier te werken. Bijvoorbeeld technologie die administratieve taken overneemt of een bloeddrukmeter die aan het elektronisch patiëntendossier is gekoppeld.

Dat wat in de praktijk goed werkt wordt via Funxlab verder geïmplementeerd en opgeschaald in de deelnemende ziekenhuizen. Ook is er actieve scouting in de markt om technologie die op het punt van doorbreken staat, snel te kunnen adopteren en samen in te kopen.