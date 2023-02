MS sherpa app geeft inzicht in MS-klachten

De app maakt gebruik van korte testen en metingen. Dit kan door de thuismonitoring veel vaker worden gedaan dan in de kliniek, waardoor de ontwikkeling van relevante MS-symptomen sneller kunnen worden gemeten en gemonitord.

Voor het MS-behandelteam komen de gepersonaliseerde inzichten beschikbaar in een dashboard in curves over de tijd. Hiermee hebben arts en patiënt samen een objectief en betrouwbaar inzicht in de ontwikkeling van MS-symptomen.

Wetenschappelijke studies

De MS sherpa app is uitgebreid gevalideerd samen met patiënten en MS-centra in diverse wetenschappelijk studies. Het meest recente onderzoek toont de betrouwbaarheid aan van de looptest, bij gebruik thuis voor en door mensen met MS. Hierdoor ontstaat een gedetailleerd en gepersonaliseerd inzicht in hun loopvermogen in de loop van de tijd. De app meet ook het denkvermogen, een ander belangrijk MS-symptoom.

Momenteel gebruiken meer dan 750 personen de MS sherpa app en wordt de oplossing geïmplementeerd in meerdere MS-centra in Nederland en Duitsland.