MST maakt weer winst en kan nu eindelijk epd betalen

Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente heeft over 2019 een winst behaald van 7,6 miljoen euro. Hiermee is het in 2016 gestarte rendementsprogramma succesvol afgesloten, aldus het ziekenhuis . Dat geeft de banken voldoende vertrouwen voor de aanschaf van een epd. Dat gebeurt samen met ziekenhuis ZGT in Hengelo en Almelo.

De financiële problemen van de afgelopen jaren hadden vooral te maken met de dure nieuwbouw van het ziekenhuis. Kort na de opening van het nieuwe gebouw werd een massa-ontslag aangekondigd waarbij zo’n driehonderd mensen hun baan verloren. In twee jaar tijd werd ruim 23 miljoen euro verlies gedraaid.

‘Geweldige prestatie’

Het rendementsprogramma dat hierop volgde, werpt nu dus zijn vruchten af. “Dit is een geweldige prestatie van onze medewerkers” aldus bestuurder Eric Rikkert. “De afgelopen jaren is er veel van hen gevraagd om deze taakstelling te realiseren. Naast minder prettige maatregelen zijn we efficiënter gaan werken, benutten we onze ruimtes beter en zijn we continu bezig met verbeteren en optimaliseren. De organisatie was zich bewust van de noodzaak van deze veranderingen, waardoor we het resultaat in positieve richting hebben kunnen ombuigen.”

Nieuw epd

Dankzij het positieve resultaat kan nu eindelijk werk worden gemaakt van de aanschaf van een nieuw epd, dat vanwege de financiële problemen eerder was afgeblazen. Het bestuur van MST heeft hierover een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met ziekenhuis ZGT in Hengelo en Almelo, dat eveneens een goed jaar achter de rug heeft. Bij ZGT bedroeg de winst over 2019 18,6 miljoen euro tegenover 2,3 miljoen euro in 2018. Ook dit is het resultaat van een herstelplan, dat werd ingezet in 2017.

Gevolgen corona

Overigens is er bij MST voor 2020 minder vertrouwen. “Covid-19 heeft een normale bedrijfsvoering onmogelijk gemaakt, en MST heeft, net als andere ziekenhuizen, veel minder zorg kunnen leveren dan gebruikelijk en veel meer kosten moeten maken. Het duurt erg lang voordat de ziekenhuizen duidelijkheid krijgen over de financiële compensatie.”

Eric Rikkert zegt hierover: “Hoewel ik er vertrouwen in heb dat de ziekenhuizen voor een groot deel gecompenseerd gaan worden, ben ik toch wel teleurgesteld dat het zoveel tijd kost om tot afspraken op dit gebied te komen. MST is weer een gezond ziekenhuis, dat mag geen moment in gevaar komen en is ook niet te rechtvaardigen na al die inspanningen die de zorg heeft verleend. Wij zullen zelf pas gaan klappen als er voldoende compensatie is en wij ook 2020 financieel gezond kunnen afsluiten.”