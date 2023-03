Multidisciplinaire eerstelijnsouderenzorg Velp werkt ook elders

De aanpak van de multidisciplinaire eerstelijnsouderenzorg (Meso) van praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet in Velp werkt ook in andere steden. Teams in Rotterdam, Zoetermeer en Tiel laten dezelfde kwaliteitswinst en kostenreductie zien. Huisartsen willen niet meer zonder Meso. Dat blijkt na een pilot, opgezet in nauw contact met de NZa, van 2,5 jaar. De NZa werkt aan een nieuwe betaaltitel.

Meso richt zich op kwetsbare ouderen met ‘hoogcomplexe multi-problematiek’ die zijn vastgelopen in de thuissituatie. Als huisartsen en andere zorgverleners geen uitweg meer zien, kunnen ze een beroep doen op Meso. Het Meso-team, dat bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, een verpleegkundige en het secretariaat, komt in actie na doorverwijzing van de huisarts.

Patiëntreis multidisciplinaire eerstelijnsouderenzorg

De patiëntreis van Meso richt zich eerst op het creëren van inzicht en overzicht. Daarna zorgt het team voor passende behandeling en begeleiding, in nauwe samenwerking met de betrokken huisarts. De inzet is om kwetsbare ouderen met zo veel mogelijk kwaliteit van leven, desgewenst, zo lang mogelijk thuis te laten blijven wonen. Het Meso-team is gemiddeld zes maanden betrokken bij de patiënt. De patiëntreis bestaat uit twee fasen: de diagnostische fase en de behandelfase. De diagnostische fase bestaat uit meerdere onderdelen om een breed geriatrisch assessment rondom de verwijsvraag uit te voeren. De behandelfase omvat de uitvoering, coördinatie, het multidisciplinair overleg (MDO) en evaluatie van de acties die in het zorgbehandelplan besproken zijn. Als er een nieuw evenwicht bereikt is, sluit het Meso-team af en neemt de huisarts het weer volledig over.

Halvering zorguitgaven

De financiële winst zit in het uitstel van opname in verpleeghuizen en het voorkomen van doorverwijzingen naar medisch specialisten in ziekenhuizen. In 2015 is in Velp uitgerekend dat de Meso-aanpak de zorguitgaven halveert. Die rekensom is dit keer niet herhaald, maar wel is vastgesteld dat de kostenreductie in dezelfde orde van grootte ligt. Onderzoeksbureau Significant heeft vastgesteld dat er 75 procent minder doorverwijzingen zijn naar medisch specialisten. In Velp was dat percentage 56 procent. De onderzoekers schatten de kostenbesparing op duizenden euro’s per patiënt. Voor de 128 patiënten leidt dat tot een kostenbesparing van 250.000 á 350.000 euro, aldus Significant.

Meer kwaliteit

Verder nemen de kwaliteit van zorg en leven toe. Patiënten en mantelzorgers geven aan dat ze zeer tevreden zijn. Van de huisartsen wil 90 procent dat Meso blijft. Of dat lukt, hangt af van de financiering. Meso in Velp wordt al 11 jaar gefinancierd door een éénjarig experimentbekostiging, die elk jaar opnieuw verlengd moet worden. Alleen met zorgverzekeraar Menzis is de laatste keer een driejarig contract afgesloten. De NZa en het ministerie van VWS willen dat er op korte termijn een nieuwe betaaltitel komt. Die zal niet alleen voor Meso-praktijken zijn, maar voor alle specialisten ouderengeneeskunde die op een vergelijkbare manier in de eerstelijnszorg willen werken.

