MUMC zet digitale begeleiding in bij uitgestelde hartzorg

Maastricht UMC+ zet digitale begeleiding in voor hartpatiënten die door corona langer moeten wachten op een ingreep. Het ziekenhuis wil hiermee de uitkomsten voor uitgestelde zorg verbeteren. Als dit werkt, dan wordt het middel ook ingezet voor patiënten op de reguliere wachtlijsten.

Patiënten die vanwege het coronavirus langer moeten wachten op een behandeling worden via digitale counseling zo goed mogelijk voorbereid om eventuele negatieve gevolgen van de uitgestelde zorg te voorkomen, stelt MUMC. Uit wetenschappelijk onderzoek moet uiteindelijk blijken of de het ook zijn vruchten afwerpt voor patiënten op de wachtlijst in het algemeen.

Het gaat om cardiovasculaire operaties aan bijvoorbeeld een hartklep of de kransslagaders, waarbij patiënten vaak op de IC moeten worden opgenomen. Dit soort behandelingen hebben lang niet altijd spoed, maar een langere wachttijd kan leiden tot onwenselijke gevolgen. Er zijn zelfs studies die laten zien dat het risico op overlijden toeneemt. Om dat te voorkomen start MUMC met digitale counseling. Alle patiënten die op de wachtlijst staan voor een hartoperatie komen in aanmerking.

De begeleiding wordt gedaan via een online platform waar vragenlijsten worden afgenomen en teleconsulten aangeboden. Er zijn ook modules voor screening van cardiovasculaire symptomen, stoppen met roken, omgaan met angst, beweegstimulatie, voeding, revalidatie en coronavirus-preventie specifiek voor hartpatiënten. Er loopt nu een onderzoek onder vierhonderd patiënten bij MUMC. Als de resultaten positief zijn, wil het ziekenhuis digitale counseling ook bij reguliere operaties gaan inzetten.