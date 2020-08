Museumdirecteur wordt directeur Zorg in de wijk bij Cordaan

Ronald van Weegen start op 17 augustus als directeur van het domein Zorg in de Wijk van Cordaan. Van Weegen was tot 1 januari adjunct-directeur bij het Stedelijk Museum Amsterdam.

Daarvoor was Van Weegen HR-directeur bij de Rabobank, waar hij verantwoordelijk was voor learning & development, organisatieontwikkeling en cultuurtransformatie. Eerder werkte hij als directeur Bedrijfsvoering bij een adviesbureau, als interim manager en in verschillende managementfuncties bij Randstad.

Cordaanbestuurder Ronald Schmidt over de benoeming van Van Weegen: “Met Ronald van Weegen halen wij een directeur binnen die een brede ervaring heeft in diverse sectoren en van die ons overtuigd heeft van zijn leiderschapskwaliteiten. Daarnaast is Ronald een plezierige gesprekspartner die in de regionale samenwerking en gesprekken met onze partners van grote waarde kan zijn.Wij zijn dan ook verheugd met zijn aanstelling en wensen Ronald veel succes.”