Nabestaanden: oncoloog heeft behandeling onthouden

Door kankerpatiënten behandeling te onthouden heeft een voormalig oncoloog-internist van het Radboudumc levens onnodig bekort, stelden nabestaanden vrijdag bij het tuchtcollege in Zwolle. “Mijn vader wilde er alles aan doen om te blijven leven. Helaas is hem nooit verteld dat er een kans was op een behandeling”, zei een van de twaalf klagers.

Niet nodig

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle heeft twee dagen uitgetrokken voor in totaal twaalf klachten tegen de voormalig oncoloog, Sandra R.. Nabestaanden vertelden vrijdag over de fouten die volgens hen zijn gemaakt bij de behandeling van familieleden. Toen haar vader met darmkanker zo ziek werd dat hij thuis niet meer reageerde, vond de oncoloog een ambulance niet nodig, zei een nabestaande. “De ambulance is toch gekomen en niet veel later is vader in het ziekenhuis overleden. We zijn naar huis gegaan en hebben van de oncoloog nooit meer iets gehoord.”

Geen behandelopties meer

Advocaat Bram Jansen liet namens de klagers de dossiers door een deskundige bekijken. Die noemde het beschamend dat de oncoloog kennelijk niet op de hoogte was van de nieuwste ontwikkelingen. Zo had een relatief jonge vrouw die alles aan wilde grijpen “langer geleefd indien medisch juist was gehandeld. De oncoloog schreef dat er geen behandelopties meer waren, maar dat was volstrekt onjuist”, aldus de raadsman.

Verkeerd beeld

In haar verweer benadrukte advocaat Danielle Zwartjens echter dat alleen verwijtbaar is als er in strijd met goede zorg gehandeld is. Het gaat er volgens haar bij de tuchtrechter niet om of de beklaagde oncoloog andere afwegingen had moeten maken. “Dat het evident fout is gegaan, is onjuist.” Had ze in het geval van de jonge vrouw nog behandeling kunnen bieden? “Op dat moment vond ik het niet gepast en had ik ingeschat dat ze sneller zou overlijden”, zei de oncoloog tegen het tuchtcollege. “Bij de familie was het beeld ontstaan: even therapie, dan opereren en daarna is het klaar.” Maar dat klopte niet, stelde ze.

Het tuchtcollege kan in het zwaarste geval een hulpverlener het beroep ontzeggen. De oncoloog heeft wel erkend dat ze enige tijd niet in het wettelijk register ingeschreven stond. Ze werkt niet meer bij het ziekenhuis in Nijmegen.

Het tuchtcollege doet op 13 januari uitspraak. (ANP)