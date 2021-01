Nachtwacht in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

In het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie hangt koemnde vijf weken een levensgrote replica van de Nachtwacht. Zo kunnen kinderen in het centrum kennismaken met de wereldberoemde Rembrandt.

Ook een replica van het Joods Bruidje, dat normaal gesproken in De Teekenschool in het Rijksmuseum hangt, is deze weken in het Máxima te zien. Naast ernaar staren, krijgen de kinderen ook les over het meesterwerk.

Ontwikkelingsgerichte zorg

Gita Gallé, bestuurder van het Prinses Máxima Centrum, zegt: “De Nachtwacht is een uniek nationaal icoon en ik ben erg blij dat ook onze kinderen hier in het Máxima kennis kunnen maken met de Nachtwacht. Het sluit perfect aan bij ons uitgangspunt Ontwikkelingsgerichte zorg (OGZ): we doen er alles aan doen om het gewone leven en de ontwikkeling van het kind zoveel mogelijk door te laten gaan. Ook tijdens de behandeling in het Máxima.”

Nachtwacht on tour

Beide schilderijen worden verzorgd door het programma ‘Nachtwacht on tour’, een initiatief van het Rijksmuseum. Samen met Philips laat het museum de Nachtwacht sinds 15 juli 2020 reizen langs ziekenhuizen en verpleeghuizen. Op die manier kunnen mensen die normaalgesproken niet naar het museum kunnen dit meesterwerk toch levensgroot aanschouwen. Er is nog gelegenheid voor andere ziekenhuizen om zich hiervoor aan te melden.

Cultureel erfgoed

Annemies Broekgaarden, van het Rijksmuseum, zegt: “Het Rijksmuseum is van en voor iedereen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen voor wie het niet vanzelfsprekend is naar het museum te komen, toegang krijgt tot cultureel erfgoed. Vanuit die gedachte is het initiatief Nachtwacht on tour ontstaan en brengen we de Nachtwacht naar de kinderen in het Prinses Máxima Centrum zodat zij toch de beleving kunnen hebben.”

Grootste centrum van Europa

Het Prinses Máxima Centrum is het grootste kinderoncologisch centrum van Europa waar zorg en onderzoek nauw met elkaar verweven zijn. Er werken circa 400 wetenschappers en meer dan 800 zorgprofessionals intensief samen.