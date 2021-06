Naleven coronaregels vermindert besmetting tijdens vliegreis

Mits passagiers voldoen aan de coronaregels, is vliegen relatief zonder al te veel risico. Risico’s nemen toe bij een langere vluchtduur. Het dragen van een mondmaskers aan boord verlaagt het risico. Blijkt uit een rapport van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) in samenwerking met het RIVM in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Er gelden maatregelen die de kans verkleinen dat een besmettelijke passagier het vliegtuig instapt. Indien deze persoon toch in de cabine zit, lopen medepassagiers binnen een sectie van zeven rijen gemiddeld een relatief laag risico op COVID-19. Lager dan bijvoorbeeld in niet geventileerde ruimtes van dezelfde afmeting. (ANP)

besmettelijke passagier

Bij een lage prevalentie van het virus op de plaats van vertrek en een negatieve testuitslag voor het boarden, is de kans dat een besmettelijke passagier aan boord komt klein. Als er onverhoopt toch een besmettelijke persoon aan boord is, zijn verschillende factoren van invloed op mogelijke verspreiding van het virus in vliegtuigen.

Coronaregels

Op basis van metingen en simulaties zijn verschillende situaties beoordeeld. Bij een gebruikelijke kruisvluchtduur voor elk van de onderzochte toestellen werd het risico op COVID-19 door inademing van virusdeeltjes door passagiers in de zeven rijen om de besmettelijke passagier geschat op 1:1800 tot 1:120. In het geval van een superuitscheider namen gemiddelde risico’s toe van 1:370 tot 1:16. Volgens het rapport hebben dit soort biomedische aspecten de grootste invloed op het risico. Risico’s nemen ook toe bij een langere vluchtduur. Het naleven van de coronaregels zoals het dragen van een mondmaskers aan boord verlaagt het risico.

Geen risico

De onderzoekers concluderen dat passagiers die verder dan drie rijen verwijderd zitten van de besmettelijke passagier geen risico lopen. De onderzoekers schatten dat tussen de 2 en 44 kruisvluchten de aanwezigheid van een ‘reguliere’ besmettelijke passagier mogelijk resulteert in ten minste een geval van COVID-19. Voor een superuitscheider wordt dat risico geschat op een tot negen vluchten. Deze cijfers gelden voor de situatie waarin een besmettelijke passagier in de vliegtuigcabine aanwezig is. Uitgaande van cijfers van 7 juni en een testverplichting schatten de onderzoekers dat er iedere 11 tot 33 vluchten een besmettelijke passagier aan boord zou kunnen zijn. Van die passagiers aan boord wordt geschat dat minder dan 3% een superuitscheider is.