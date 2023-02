Nathan nieuwe bestuurder Nederlandse Transplantatie Stichting

Naomi Nathan is de nieuwe directeur-bestuurder van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). Nathan werkte hiervoor in Haaglanden Medisch Centrum als directeur van het HMC Kankercentrum en clustermanager moeder- en kindzorg, projectleider in Erasmus MC en consultant en interim-directeur.

Nathan volgt Bernadette Haase op, die sinds 1997 bestuurder van de NTS was.

In haar eerdere werk deed Nathan ervaring op de optimalisatie van zorgprocessen en het opzetten van zorgnetwerken. Ook maakte zij als clustermanager acute zorg kennis met de bijzondere zorg in het donatie- en transplantatieveld. Ze heeft een bedrijfskundige achtergrond en is opgeleid als technisch natuurkundige.

Netwerker

Haar ervaring op het gebied van netwerkzorg, efficiënte bedrijfsvoering en zorginnovaties is nodig in de grote uitdagingen waar de donatie- en transplantatiezorg en de NTS voor staan, aldus Stefan Berger, voorzitter raad van toezicht: “De prognose is dat het aantal donaties de komende jaren toeneemt. Belangrijk is dat we de hele keten daar goed op inrichten. Wij verwachten dat Naomi Nathan als verbinder, netwerker en inspirator dit proces doortastend gaat leiden. Daar kijken we naar uit.”

Zorgakkoord

Nathan: “Ik zag de belangrijke rol van de NTS toen ik in het Erasmus MC verantwoordelijk was voor de bedrijfsvoering van de OK’s, de IC’s en de anesthesiologie. De NTS is de ultieme netwerkorganisatie zoals de minister die voor zich ziet in het zorgakkoord. Verbinding maken, samenwerken binnen de keten, zorgen dat de juiste informatie er is en de juiste gespecialiseerde professionals er zijn, dat is een geweldige uitdaging waar ik erg veel zin in heb.”