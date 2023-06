Nationale Zorgreserve lanceert nieuwe wervingscampagne

De Nationale Zorgreserve wil met een nieuwe tv-campagne mensen overhalen om zich aan te melden als zorgreservist. De campagne heet ‘Samen dragen we de zorg’ en de uitwerking is in handen van Toffey.

De tv-campagne is onderdeel van een brede marketingcampagne, met ook uitingen online en op social media. Het doel is om de Nationale Zorgreserve meer onder de aandacht te brengen bij (oud-)zorgprofessionals die tijdelijk willen bijspringen in de zorg wanneer er capaciteitsproblemen optreden. Nino Schöningh, eigenaar van Toffey: “Met deze campagne ‘Samen dragen we de zorg’ willen we duidelijk maken dat zorgreservisten een hele belangrijke bijdrage leveren aan de continuïteit van de zorg: voor zorgorganisaties, hun (oud-)collega’s en patiënten.”

Drieduizend reservisten

De Nationale Zorgreserve werd tijdens de coronapandemie opgericht om in gevallen van nood bij te springen met zorgpersoneel dat in een andere functie zit of met pensioen is. Vorig jaar kreeg het project structurele bekostiging en inmiddels staan er ruim 3000 zorgreservisten klaar om in het hele land bij te springen.