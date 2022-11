Nedap pakt koppositie op epd-markt voor ggz

Leverancier Nedap is grootste speler op de markt voor elektronisch patiënten dossiers (epd’s) in de ggz. Samen met Avinty is Nedap goed voor ruim de helft van het marktaandeel, blijkt uit een inventarisatie van M&I/Partners onder de vijftig grootste ggz-organisaties.

Nedap heeft veertien klanten in de top 50 van grootste ggz-organisaties, gevolgd door Avinty met dertien klanten. In totaal maken de organisaties gebruik van negen verschillende leveranciers. De markt is in beweging, constateert M&I/Partners, aangezien diverse instellingen zich momenteel heroriënteren op hun keuze voor een epd.

Alles-in-één

De meeste organisaties kiezen voor een alles-in-één oplossing, blijkt uit de inventarisatie. Dat betekent dat de zorginhoud en de administratie in hetzelfde systeem zitten. Toch zijn ook ggz-organisaties die kiezen voor verschillende leveranciers, zoals zoals GGZ Friesland en GGZ Noord Holland Noord. “Redenen hiervoor kunnen zijn dat er geen mogelijkheid is voor een vendor lock-in of dat er meer ruimte is voor flexibiliteit”, schrijven de analisten daarover.