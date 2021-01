Nederland en Duitsland gaan digitaal medische gegevens uitwisselen

In de grensregio gaat Nederland nauwer met Duitsland samenwerken. Speerpunt is om digitaal gegevens uit te wisselen in geval van een medische noodsituatie, zo werd bekend tijdens de Europese conferentie Digital Health in the 21st Century.

Het Duitse Bondsministerie van Volksgezondheid en het ministerie van VWS slaan de handen ineen om de grensoverschrijdende gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Het is de bedoeling dat in geval van een noodsituatie zorgprofessionals – ongeacht de nationaliteit van de patiënt – toegang hebben tot patiëntgegevens zoals het medicatieoverzicht, eventuele chronische ziekten of andere aandoeningen. Op dit moment zijn deze gegevens in voorkomende gevallen niet of niet helemaal beschikbaar.

Pilot

De uitwisseling wordt in eerste instantie getest middels een pilot. Gematik en Nictiz, de twee nationale kennisorganisaties, gaan die samen met artsen en medische instellingen begeleiden. De uitkomsten kunnen de basis vormen voor gegevensuitwisseling in andere grensregio’s binnen de EU.

Internationale standaardisatie

“Het verheugt ons om met Gematik op deze manier samen te kunnen werken aan de internationale standaardisatie van gegevensuitwisseling”, zegt Nictiz-directeur Leonique Niessen over de samenwerking. “Dit project zal ons, mede door de centrale rol voor zorgverleners en zorginstellingen aan beide zijden van de grens, veel inzicht bieden in de digitalisering van uitwisseling van patiëntgegevens in de praktijk.”