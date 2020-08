Nederland ernstig verdeeld over coronabeleid overheid

Beide kampen zijn sinds maart verdubbeld in omvang, schrijft het AD.

Dat blijkt uit een representatieve enquête onder 1077 Nederlanders door onderzoeksbureau Markteffect. De rondvraag werd gedaan tussen 12 en 18 augustus, vlak voor de laatste persconferentie van het kabinet. Ruim vier op de tien Nederlanders zegt geen vertrouwen te hebben in het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het kabinet. In maart, toen een representatieve groep Nederlanders exact dezelfde vragen beantwoordde, was dat nog maar 15 procent.

De kritiek op de autoriteiten is tweeledig. Aan de ene kant vindt 43 procent van de ondervraagden dat RIVM en kabinet niet voldoende doen om het coronavirus te bestrijden. In de week van 20 maart, toen Nederland net in een intelligente lockdown was beland, was minder dan 22 procent van de Nederlanders die mening toegedaan. (ANP)