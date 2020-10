Interessant voor u

De zorg als Rupsje Nooitgenoeg

Als er één ding duidelijk is geworden in 2020, is het dat er schaarste heerst in de zorg. Schaarste aan testen, IC-bedden, IC-personeel, mondkapjes en andere beschermende middelen, systemen voor capaciteitsplanning, data, geld, ga zo maar door. Dat schrijft hoofdredacteur Simon Broersma in Skipr quarterly 04, de uitgave met als thema 'Schaarste'.