‘Nederland kocht te veel sneltests en blijft ze kopen’

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) betaalde vorig najaar de hoofdprijs voor 38 miljoen coronasneltests: 354 miljoen euro. Hiervan zijn er nu zes miljoen gebruikt. De overige 32 miljoen tests liggen in een pakhuis van VWS. De vraag is of deze tests voor de houdbaarheidsdatum worden gebruikt. Ondertussen koopt een ander ministerie, dat van Infrastructuur en Waterstaat, voor vakantiegangers nu andere sneltests.