‘Nederland moet ambitie in strijd tegen kanker opschroeven’

Dat zijn enkele van de belangrijkste punten van een ‘Nederlandse Kankeragenda’, waar KWF Kankerbestrijding, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-organisaties (NFK) op woensdag 3 februari een blauwdruk van presenteerden. Om deze doelen te bereiken is voor alles meer samenwerking nodig, aldus de betrokken partijen.

Vier miljard

De oproep voor zo’n agenda komt van, precies op de dag dat de Europese Commissie bekend maakte 4 miljard euro in de bestrijding van kanker in de Europese Unie te zullen steken. Met de Nederlandse agenda moet binnen tien jaar worden bereikt dat 75 procent van de Nederlandse kankerpatiënten vijf jaar na de eerste diagnose nog leeft. Dat is nu 65 procent. Ook moet er meer aan preventie door beter leefstijl worden gedaan. Tevens moet tijdige opsporing door nieuwe technieken en systemen worden bevorderd, zegt KWF-directeur Johan van de Gronden.

Verkiezingen

De Nederlandse oncologie staat volgens hem op een hoog niveau, maar er komt volgens hem te weinig nieuwe therapie bij, “wat gek is in een land waar we onszelf ondernemend vinden.”

“De ambitie mag hoger”, zegt bestuursvoorzitter Thijs Merkx van IKNL in een interview met Zorgvisie. “In de aanloop naar de verkiezingen proberen we met NFK en KWF bewust de nationale kankeragenda te promoten, zodat er straks bij de formatie al iets van een beleidsdossier ligt.”

Dezelfde kant op

De Europese Unie geeft in dit opzicht het goede voorbeeld. Op Wereldkankerdag op 4 februari publiceert de EU ‘Europe’s beating cancer plan’ uit. Merkx: “Nederland is het enige EU-land dat hier geen equivalent van heeft, terwijl een gemeenschappelijke agenda wel kan helpen om de inspanningen zoveel mogelijk dezelfde kant op te richten.”

Van de Gronden vermoedt dat de afwezigheid van de Nederlandse overheid samenhangt met het neo-liberalisme van de laatste jaren “en de gedachte dat de overheid niet overal voor is.”

Witte vlekken uitsluiten

Uitgangspunt van een ‘Nederlandse Kankeragenda’ zou wat de drie initiatiefnemers betreft een goede samenwerking tussen alle betrokken velden moeten zijn. “We moeten niet alleen weten wat de wetenschappers doen en kunnen, maar bijvoorbeeld ook de zorgverzekeraars en particuliere organisaties”, reageer Van de Gronden. “De agenda moet dubbelingen en witte vlekken uitsluiten.”

Elk jaar overlijden er 45.000 mensen in Nederland aan kanker. Op dit moment zijn er 800.000 (ex)kankerpatiënten in Nederland, in 2031 zouden dit er één miljoen zijn. (Skipr/ANP)

