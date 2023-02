Nederlander steeds vaker online voor medische diensten

In de eerste helft van 2022 maakte 46 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder via internet een afspraak met de huisarts of medisch specialist, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Twee jaar eerder was dat nog 31 procent. Ook worden medische gegevens vaker online bekeken en wordt er steeds meer gebruik gemaakt van online diensten, zoals consulten en herhaalrecepten aanvragen.

In de eerste helft van 2022 heeft 74 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder online gezocht naar informatie over gezondheid en leefstijl. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om informatie over ziekten, voeding of beweging. Dit percentage is vergelijkbaar met dat van twee jaar daarvoor. Verder kocht 18 procent medicijnen via internet en 5 procent gebruikte betaalde gezondheidsapps.

Slimme gezondheidsapparaten

Nederlanders van 12 jaar of ouder maken steeds vaker gebruik van slimme gezondheidsapparaten. Slimme gezondheidsapparaten zijn bijvoorbeeld een bloeddrukmeter, tandenborstel of weegschaal die met internet is verbonden. Het gebruik hiervan verdubbelde van 5 procent in 2020 naar 12 procent twee jaar later.