Nederlander voelt zich gezonder behalve jonge zestiger

De gezondheid van Nederlanders is in de afgelopen twintig jaar verbeterd, op die van één groep na. De gezondheid van de 60- tot 65-jarigen bleef gelijk. Dat meldt gezondheidsinstituut RIVM. Met gezondheid bedoelt de organisatie in dit geval de manier waarop mensen zelf hun gezondheid en de mate van lichamelijke beperkingen ervaren.