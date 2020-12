‘Nederlanders denken aan overstap naar baan in zorg’

Voornamelijk ingegeven door de coronacrisis denkt een grote groep Nederlanders aan een radicale carrièreswitch. Ruim twee op de tien mensen in de beroepsbevolking (22%) overweegt een baan in een andere branche te zoeken, vooral naar de zorgsector.

Van de Nederlanders die nu niet in de zorg werken zegt 28 procent te willen overstappen naar een baan in de gezondheidszorg. Dat blijkt uit een representatieve steekproef van opleider NHA onder ruim 1000 Nederlanders, uitgevoerd door onderzoeksbureau Markteffect.

Vooral laagopgeleiden noemen de coronacrisis als belangrijkste oorzaak om een baan in een andere branche te overwegen. Met name in de horeca, (detail)handel, bouw en cultuur & sport zijn de zorgen over de gevolgen van de crisis groot. Als ze van branche zouden switchen, willen ze het meest in de zorg aan de slag.

Van de mensen die op dit moment werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn, overweegt echter één op de vijf om een baan in een andere branche te zoeken.