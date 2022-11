Nederlanders hebben meer vertrouwen in medicatie

Het vertrouwen van Nederlanders in de medicijnen die ze gebruiken, is de afgelopen jaren iets toegenomen, stellen onderzoeksinstituut Nivel en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op basis van een enquête. Gemiddeld geven Nederlanders het vertrouwen in hun medicijnen het rapportcijfer 8,2.

In 2018, toen het vorige onderzoek werd gedaan, was dit gemiddeld nog een 7,9.

Het vertrouwen dat mensen stellen in vaccins is dit jaar voor het eerst gemeten. Nederlanders geven coronavaccins een 6,8. Vaccins in het algemeen krijgen een 7,8.

Eerder deze week meldde de Europese Commissie dat het vertrouwen van EU-burgers in vaccinaties afneemt. Nederland is een van de landen waar het vertrouwen het sterkst is gedaald. Die cijfers zijn volgens een woordvoerster van het CBG moeilijk te vergelijken met die uit het onderzoek van het college, onder meer omdat de deelnemers op een andere manier ondervraagd zijn.

Bijwerkingen

Bijwerkingen worden het vaakst genoemd als factor die het vertrouwen in (corona)vaccins negatief beïnvloedt. Wel geeft een kwart van de ondervraagden aan dat bijwerkingen geen rol spelen in het bepalen van het vertrouwen in vaccins. Ruim een kwart van de mensen stelt dat onder meer de snelheid waarmee de coronavaccins zijn ontwikkeld en de communicatie over de inentingen door de overheid ook in negatieve zin van invloed waren op het vertrouwen.

Informatie

Mensen hebben een groter vertrouwen in medicijnen als de werkzaamheid goed is, maar ook eerdere ervaringen met het geneesmiddel en de informatie die erover verstrekt is door een arts of apotheker is van invloed, aldus het onderzoek. Mensen hebben daarnaast meer vertrouwen in de bijsluiter van een medicijn dan in 2018. Informatie in de bijsluiter wordt sneller vertrouwd dan die op sociale media.

Nivel deed het onderzoek in opdracht van het CBG onder zo’n duizend consumenten en patiënten. (ANP)