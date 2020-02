De zes Nederlanders die eerder deze maand vanuit de Chinese stad Wuhan naar Nederland terugkeerden hebben hun quarantaine in goede gezondheid afgerond. Niemand is besmet met het nieuwe coronavirus. Dat heeft het ministerie van VWS zondag laten weten.

Ze zaten de afgelopen weken in thuisquarantaine. De GGD Brabant-Zuidoost heeft ze 14 dagen gevolgd. Niemand heeft klachten gekregen in deze periode. Nu de quarantaine is opgeheven zijn er voor hen geen beperkingen meer. Ze hoeven zich niet meer te melden bij de GGD en kunnen gewoon contact hebben met andere mensen.

De Nederlanders kregen de mogelijkheid om terug te gaan naar Nederland omdat in Wuhan het coronavirus uitbrak. (ANP)