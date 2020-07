Nederlands algoritme voor snellere hersenscans komt vrij beschikbaar

Het Nederlandse algoritme vult data die ontbreekt door de kortere scantijd automatisch aan. Zo ontstaat in een mum van tijd toch een kwalitatief hoogwaardig beeld. Een snellere MRI-scan is niet alleen prettiger voor de patiënt, maar bespaart ook kosten doordat de scanners efficiënter ingezet kunnen worden.

Internationale aandacht

De innovatie trekt internationaal de aandacht. Onlangs viel de techniek in de prijzen bij een internationale competitie, georganiseerd door samenwerkende Canadese en Braziliaanse universiteiten.

Open source

De ontwikkelaars hebben besloten dat het algoritme vrij beschikbaar te stellen. “Open source wetenschap is in opkomst en is belangrijk voor het delen van kennis en snelle vooruitgang. Daarom is onze DIRECT-toolbox online te downloaden”, vertelt mede-ontwikkelaar Jonas Teuwen van het NKI en Radboud UMC.