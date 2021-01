Nederlandse COVID-19 Thuis-app schaalt landelijk op in Engeland

De Engelse gezondheidsdienst NHS zet de corona-app van het Nederlandse bedrijf Luscii in om de Britse coronavariant te beteugelen. In heel het land gaan ziekenhuizen de app gebruiken om de druk te verlichten.

Door de verspreiding van de Britse variant stromen de patiënten in groten getale toe in de Engelse ziekenhuizen. Gezondheidsdienst NHS opent virtuele verpleegafdelingen voor coronapatiënten om de ziekenhuizen te ontlasten. De Luscii COVID-19 Thuis app is uitgekozen om dat mogelijk te maken. Dat maakte NHSx, de digitale afdeling van de NHS, vandaag bekend in The Sunday Times.

Opnames voorkomen

Inzet van de applicatie, die werd ontwikkeld in samenwerking met het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, maakt het mogelijk ziekenhuisopnames te voorkomen en patiënten eerder uit het ziekenhuis te ontslaan. Via de app meten patiënten onder meer zuurstofsaturatie, temperatuur en symptomen thuis. Een algoritme beoordeelt de thuismetingen en waarschuwt zo nodig de zorgverleners op de ‘virtual ward’.

Implementatie op afstand

In Sunderland werd de app voor het eerst in Engeland ingezet en momenteel sluit Luscii wekelijks nieuwe regio’s aan. “Wat deze snelle uitrol extra bijzonder maakt, is dat ook de projecten volledig virtueel zijn”, zegt Liscii-oprichter Daan Dohmen. “Immers, we kunnen niet reizen dus ons teams doet alle implementaties volledig via Zoom.”

Vijftien Nederlandse ziekenhuizen

Afgezien van Engeland zetten nog zes andere landen de app in. In Nederland maken vijftien ziekenhuizen gebruik van het COVID-19 Thuis-programma. Een aantal ziekenhuizen is er momenteel nog mee bezig en verwacht binnenkort aan te sluiten.