De Nederlandse ggz benoemt nieuwe directeur

Jeroen Pepers komt over van Aedes, een vereniging van woningcorporaties. Daarvoor was hij onder andere directeur bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en lid van de raad van toezicht van Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West. Pepers treedt per 1 mei aan als directeur.

Omslag naar netwerkvereniging

Ruth Peetoom, bestuursvoorzitter van de Nederlandse ggz, laat weten blij te zijn met de aanstelling van Pepers. “Hij heeft kennis van de zorg, begrijpt de complexiteit van de ggz-sector en wil zich daar graag verder in verdiepen en voor de ggz van betekenis zijn.” Ook Pepers zelf is in zijn nopjes. “Ik kijk uit naar mijn start bij de Nederlandse ggz, een branchevereniging volop in beweging, die de omslag maakt naar een hedendaagse netwerkvereniging.”