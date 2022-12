Nederlandse ggz betreurt impasse op hervormingsagenda jeugd

Over de bezuiniging op het budget voor de jeugdzorg hebben het Rijk en de gemeenten al jarenlang onenigheid, terwijl de problemen in het jeugdstelsel steeds groter worden. Afgelopen najaar kwamen de partijen weer allemaal aan tafel. In november gaf staatssecretaris Van Ooijen in de Tweede Kamer aan dat hij voor de kerst een principeakkoord over de hervormingsagenda jeugd verwachtte te hebben. “Maar helaas kwamen hij en de gemeenten opnieuw in een impasse over de financiële kaders”, aldus de Nederlandse ggz.

Financieel kader afstemmen

De meest recente concept-hervormingsagenda bevat punten op de zorginhoudelijke ambities, die tot verbeteringen in de zorg en ondersteuning voor de jeugd en betrokken professionals kunnen leiden. “Maar de randvoorwaarden zijn onvoldoende geborgd: afspraken zijn nog te vrijblijvend of te onduidelijk of we verschillen nog van mening over de invulling.” De gesprekken die in januari hervat worden, zullen volgens de branchevereniging niet alleen over de financiële kaders moeten gaan, maar vooral ook over de inhoud en de randvoorwaarden om tot een werkend stelsel te komen.

De Nederlandse ggz stelt nu voor dat alle betrokken partijen het inhoudelijke, constructieve gesprek vervolgen en roepen het Rijk en de VNG op om uiterlijk eind januari overeenstemming te krijgen over een financieel kader, zodat er zicht is op een gedragen Hervormingsagenda Jeugd eind februari. “Wij hopen dan ook dat dit conflict zo spoedig mogelijk opgelost wordt, zodat al het werk dat al is verzet doorgang kan vinden en weer maanden vertraging voorkomen kan worden.”