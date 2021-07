Nederlandse ggz: sta op tegen geweld

Interessant voor u

Nieuws Aantal ziekenhuisopnames neemt toe, coronabesmettingen stabiel maar hoog De golf coronabesmettingen als gevolg van de versoepelde maatregelen is nog niet voorbij. Afgelopen etmaal zijn er 8932 besmettingen geregistreerd. Dat is iets lager dan de afgelopen week, toen het gemiddeld 10.000 mensen per dag waren. Er liggen nu 361 mensen met corona in het ziekenhuis. Lees verder

Nieuws Experimenten met flexibele vaccinatie Het corona-vaccinatiebeleid wordt ook deze week weer aangepast. Volwassenen die voor hun eerste prik AstraZeneca hebben gehad, kunnen voor hun tweede prik Pfizer en BioNTech aanvragen. Ook experimenteren verschillende GGD’s met vaccinatie zonder afspraak. Lees verder

Nieuws Radboudumc brengt ecosysteem digital health in kaart Dat schrijft Radboudumc op haar website. Het blijkt dat partijen elkaar nog niet altijd even makkelijk kunnen vinden. Bedrijven die hun product willen uittesten en valideren in een zorginstelling, zorgverleners of onderzoekers die een partner zoeken om hun idee mee uit te werken, bedrijven die werknemers of studenten met specifieke digital health kennis willen binnenhalen; […] Lees verder

Nieuws Nivel: Koppel fysio- en huisartsgegevens voor betere kijk op zorg Dat blijkt uit een factsheet van Nivel-onderzoeksters Marjoke Kruisselbrink, Liset van Dijk en Willemijn Meijer. Door bijvoorbeeld van een patiënt de gegevens over controles en medicijngebruik vanuit de huisartsenregistraties te combineren met die van pijnscores, fysiek functioneren en resultaat van behandeling uit de fysiotherapieregistraties, kan het geïntegreerde zorgtraject van die patiënt in kaart worden gebracht. […] Lees verder