Samenwerking Nederlandse Hart Registratie en CBS moet hartzorg verbeteren

De Nederlandse Hart Registratie (NHR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben een koppeling mogelijk gemaakt tussen de CBS-microdata en data van de NHR. Daardoor is er voor onderzoekers steeds meer en completere data beschikbaar waarmee de kwaliteit van hartzorg verder kan worden verbeterd.

Met de koppeling worden de kwaliteitsinformatie uit de NHR registraties gecombineerd met de CBS-microdata. Doordat de analyses uitgevoerd worden in de beveiligde CBS-omgeving blijft de privacy en veiligheid van patiëntgegevens gewaarborgd.

Breder beeld van gezondheid

Samen met gegevens uit andere systemen kan zo een breder beeld van de gezondheid van patiënten en hun levensomstandigheden worden gevormd. Op aanvraag zijn daarvoor ook gegevens uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) en data beheerd door Dutch Hospital Data (DHD) via het CBS beschikbaar.

Het gaat dan om informatie over bijvoorbeeld dotterprocedures, bypassoperaties en hartklepvervanging en ziektebeelden zoals hartfalen of boezemfibrilleren. En aanvullende informatie zoals medicijngebruik, sociaal economische status, oorzaak van ziekenhuisopname, ligduur of doodsoorzaken.

Heart4Data

Deze koppeling is ontstaan vanuit Heart4Data, een consortium van de Dutch CardioVasculair Alliance (DCVA). Daarin werkt de NHR samen met andere DCVA partners aan een infrastructuur voor registratie-gebaseerd onderzoek. In de DCVA hebben 22 onderzoeks- en zorgorganisaties hun krachten gebundeld om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.

“De beschikbaarheid van meer en completere data gaat bijdragen aan onderzoek naar het ontwikkelen van nieuwe, effectieve behandelingen en verbeterde zorg voor in eerste instantie hartfalenpatiënten, maar uiteindelijk de hele hartzorg”, zegt Saskia Houterman, epidemioloog bij de NHR projectmanager bij het Heart4Data consortium.

“Onderzoekers kunnen nu door koppeling van de NHR data met de CBS microdata bijvoorbeeld kijken naar cardiovasculair gerelateerde doodsoorzaken van overleden patiënten. Daarnaast is het ook mogelijk om via deze koppeling meer inzicht te krijgen in medicijngebruik van patiënten die een cardiovasculaire behandeling hebben gehad.”