Nederlandse zorguitgaven op een na hoogste van de EU

Nederland gaf in 2020 per persoon bijna het meeste uit aan gezondheidszorg van alle EU-landen, alleen Duitsland spendeerde per hoofd van de bevolking nog meer. Het aandeel dat Nederlanders zelf bijdroegen in de kosten, was echter een van de laagste. Dat meldt statistiekbureau CBS , mede op basis van gegevens van de internationale organisaties OESO en Eurostat.

In het genoemde jaar bedroegen de gezondheidszorguitgaven in Nederland 5108 euro per inwoner, in Duitsland was dat 5736 euro.

Eigen betalingen

Nederlanders, Fransen en Luxemburgers betaalden verder het minste zelf: respectievelijk 9,3 en 8,9 en 8,4 procent van de gezondheidsuitgaven. Eigen betalingen omvatten onder andere het eigen risico en de eigen bijdragen van verzekeringen of wettelijke regelingen. Een “flink deel” van de eigen betalingen is volgens de organisatie vaak voor geneesmiddelen.

“Hoewel het aandeel eigen betalingen van alle zorguitgaven relatief laag was voor Nederlanders, lag het aandeel eigen betalingen voor enkel geneesmiddelen – verkregen via apotheek, drogist of supermarkt – met 31 procent juist iets hoger dan het Europese gemiddelde (28 procent).” (ANP)