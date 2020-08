‘Nederlandse zuinigheid stelt GGD’en voor onmogelijke opgave’

In de twaalf jaar dat Laurent de Vries bij GGD’en werkte, was er maar één jaar zonder bezuinigingen. Dat zegt hij tegen Zorgvisie. “De coronacrisis legt op pijnlijke wijze de bestuurlijke weeffout bloot in de infectieziektebestrijding in Nederland.”

“De minister gaat alleen over de coördinatie van de infectieziektebestrijding, maar is bestuurlijk niet verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid is belegd bij de Veiligheidsregio’s”, licht De Vries toe. “Als iedereen verantwoordelijk is, is niemand verantwoordelijk.”

Ook de financiering van de GGD’en via gemeenten leidt in de praktijk niet tot een slagvaardige aanpak, vindt hij.

