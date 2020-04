Negen werknemers in zorg overleden door coronavirus

Tot nu toe zijn in Nederland negen zorgmedewerkers overleden door het coronavirus. Dat heeft het RIVM berekend. Ruim 450 zorgwerknemers moesten in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege het Covid-19 virus.

Gezondheidsprobleem

Het is niet bekend of de overleden zorgwerknemers in hun instelling zijn besmet of daarbuiten, aldus het RIVM. De medewerkers die zijn overleden waren tussen 45 en 69 jaar oud. Zes van hen hadden bestaande gezondheidsproblemen. Van de andere drie overledenen is dat nog niet bekend.

Van alle 24.054 meldingen van bevestigde COVID-19 patiënten tussen de 18 en 69 jaar is 58 procent zorgmedewerker. Van alle in het ziekenhuis opgenomen patiënten werkt acht procent in de zorg. Dat percentage verschilt sterk, omdat vooral zorgpersoneel wordt getest.

Mondkapjes

Zorgpersoneel sterft veel jonger dan de gemiddelde Covid-patiënt (80 à 90 jaar). Belangrijke factor bij het aantal besmettingen en doden van de relatief jonge zorgmedewerkers kan het tekort zijn aan persoonlijke hulpmiddelen. Uit recent onderzoek van Intrakoop blijkt dat er in de zorg nog tekorten zijn aan mondmaskers, handschoenen, protectiebrillen, schorten en desinfectiemiddelen.

Trieste dag

De FNV is “diep getroffen” door de cijfers van het aantal overleden zorgmedewerkers door corona. Vice-voorzitter Kitty Jong: “Een trieste dag voor de zorg. Of het nu gaat om één overlijdensgeval of om meerdere: iedere overleden zorgmedewerker door corona is er eentje te veel. Helemaal als die voorkomen hadden kunnen worden met voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is een schande dat mensen hun leven in de waagschaal stellen en dat onze overheid hen hierbij onvoldoende beschermt.”

De FNV attendeert VWS al weken op het chronisch tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Jong: “Tests, mondkapjes, schorten: te laat en te weinig, iedere keer weer. Iedere werkende in de zorg hoort alle persoonlijke beschermingsmiddelen te krijgen om zijn of haar werk veilig en gezond te kunnen doen.”

Tegemoetkoming

De nabestaanden zouden een financiële tegemoetkoming moeten krijgen van de overheid en van ziekenhuizen, vindt vakbond NU’91. “Zo’n regeling is er nu nog niet. Ik denk dat er nog wel het een en ander wakker geschud moet worden”, zegt een woordvoerder van de vakbond.