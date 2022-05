NEN publiceert Technische Afspraak voor Medische Voedingseenheden

De NTA geeft eisen aan en specificeert de aandachtspunten voor medische voedingseenheden zoals pendels en bedwandpanelen die in fabrieken zijn vervaardigd of ter plaatse uit onderdelen zijn samengesteld.

Kwaliteit en veiligheid

NTA 8097:2022 geeft eisen voor het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van medische voedingseenheden. Deze gelden gedurende de levensduur van het ontwerp, de bouw, de plaatsing, de vrijgave voor gebruik, het onderhoud, de modificatie en het buiten gebruik stellen. Een medische voedingseenheid is een verzamelnaam voor systemen in de zorg, die tot één systeem zijn samengevoegd, en worden ingezet bij de behandeling en zorg van een patiënt. Denk hierbij aan elektra, data, verlichting, medische gassen, communicatie, watersystemen en/of afzuiging voor anesthesie of rookgassen.

De norm is bedoeld voor hen die betrokken zijn bij het ontwerp, de bouw, de periodieke inspectie, het testen en het onderhoud van medische voedingseenheden. Zorginstellingen kunnen deze norm ook toepassen.

NTA

De nieuwe NTA is van toepassing op: pendels, zuilen, bedwandpanelen, gootsystemen, wandsystemen, brugsystemen en opstellingen zoals meubels. Dergelijke systemen en meubels komen voor in operatiekamers, intensive en medium care of spoedeisende hulp en verpleegafdelingen. Ook gaat de NTA over bedwanden in behandelcentra, thuiszorg en hospices.