Netwerk Kind & NAH+ gelanceerd

Met de lancering van het nieuwe netwerk Kind en NAH+ wordt een vervolgstap gezet in de ondersteuning van gezinnen met een kind met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Het initiatief moet ouders via regionale expertisecentra en coaches helpen in de wirwar van zorg, onderwijs en bekostigingsregelingen. Het netwerk is op opgezet verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het netwerk werd afgelopen zaterdag aangekondigd tijdens de jaarlijkse Ouder Kind Dag, een dag voor kinderen met NAH en hun familie dat door de Hersenstichting en de Edwin van der Sar Foundation georganiseerd wordt.

Opdracht vanuit VWS

Professor Erik Scherder en Sandra te Winkel, kinderrevalidatiearts, voorzitter van de werkgroep revalidatie van ‘Hersenletsel en jeugd’ en transitiecoördinator van dit nieuwe netwerk onthulden samen het nieuwe logo. Te Winkel: “Het ministerie van VWS heeft ons gevraagd om de zorg te verbeteren voortkomend uit de behoefte van de ouders van kinderen met hersenletsel. Uit onderzoek en persoonlijke gesprekken met deze gezinnen blijkt dat zij behoefte hebben aan betere ondersteuning in de wirwar van zorg, onderwijs en bekostigingsregelingen.”

Regionale expertisecentra

Dit onderzoek heeft geresulteerd in een adviesrapport en transitieplan geschreven door professionals uit het hele werkveld samen met ouders. Het nieuwe netwerk zal bestaan uit zes Regionale Expertisecentra (REC) die werken met NAH-coaches voor de gezinnen. De NAH-coaches ondersteunen de gezinnen in de organisatie van zorg en bieden begeleiding. “Als men er regionaal niet uitkomt, kunnen gerichte vragen neergelegd worden bij twee landelijke Doelgroep Expertise Centra (DEC) voor kinderen met NAH. Deze zijn ondergebracht in de revalidatie en kinderpsychiatrie. Met de onthulling van het logo markeren we de start van de bouw van het nieuwe netwerk”, vertelt Te Winkel.



Veel kinderen met NAH en hun ouders lopen dagelijks tegen beperkingen aan in zowel de zorg als in het onderwijs. Doordat de gevolgen van hersenletsel vaak onzichtbaar zijn, worden de klachten van het kind vaak niet begrepen door de buitenwereld, aldus de Hersenstichting. Merel Heimens Visser, directeur-bestuurder van de Hersenstichting: “Met de lancering van het nieuwe netwerk, hopen we dit in de toekomst te voorkomen.”