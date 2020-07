Nexus als eerste ict-leverancier geslaagd voor Nictiz-kwalificatie geboortezorg

Onlangs voerde kennisinstituut Nictiz een verplicht kwalificatietraject in om de kwaliteit van de geboortezorg in Nederland te verbeteren. Het betreft het aanleveren van gegevens van verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen voor het Perinataal Webbased Dossier (PWD). Epd-leverancier Nexus voldoet nu als eerste aan de Nictiz-kwalificaties.

De Nictiz-kwalificatie moet een einde maken aan de foutmeldingen bij het aanleveren van gegevens voor het PWD, die in het verleden leidden tot de nodige frustraties bij zorgverleners.

Productmanager Albertine Visser van Nexus Nederland is tevreden over het verloop van de kwalificatie. “We hebben nog nooit zo snel een kwalificatietest doorlopen. De eerste test gaf al weinig issues, waardoor we vrij snel konden doorpakken met de opvolgende kwalificatietest. De kwalificatie van de standaard waarborgt de eenheid van taal, die voor zorgverleners van belang is en de kwaliteit van registraties verhoogt.”

Ger de Winter, directeur van Perined, voegt hieraan toe: “IT–systemen doorlopen nu eerst een kwalificatie bij Nictiz. Dit verlaagt de kans op foutmeldingen en verhoogt de kwaliteit van de registratie. Bijkomend voordeel is dat de vereiste standaardcontent ervoor zorgt dat eventuele fouten niet meer ziekenhuisspecifiek zijn. En door het intensief testen kunnen de kinderziektes er snel en over de hele linie uitgehaald worden. Al met al een verdere professionalisering van de sector.”