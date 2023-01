NFU pleit voor eerlijkere toelating studenten

De umc’s, universiteiten en studentenorganisaties roepen de Tweede Kamer op om het huidige wetsvoorstel voor toevoeging van decentrale loting aan te passen. Zij stellen voor om na de selectie te loten in de grote middengroep. Het trio doet dat in aanloop naar de behandeling van de wetswijziging in de Tweede Kamer op 24 januari.