NFU steunt advies voor versterking publieke gezondheidszorg

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving stelt in het adviesrapport ‘Op onze gezondheid’ dat het tijd is om de publieke gezondheidszorg te versterken. De NFU staat achter het advies. NFU-voorzitter Bertine Lahuis: “Wij steunen dit advies en roepen het kabinet op dit advies te omarmen en de aanbevelingen over te nemen.”

De RVS geeft aan dat de gemiddelde levensverwachting in Nederland is gedaald van de koppositie in Europa naar de middenmoot. Daarnaast heeft de helft van de inwoners een of meer chronische ziekten. De curatieve zorg loopt nu al tegen de grenzen aan. Bovendien loopt het tekort aan zorgverleners op naar 137.000 in 2032.

Twee belangrijke punten

Bij gezondheid op alle beleidsterreinen gaat het om gezondheid bij alle beleidsbeslissingen te stimuleren. De NFU pleit al langer voor die brede aanpak.

Lahuis: “Preventie betekent volgens ons dat het stimuleren van de volksgezondheid op ieder ministerie een belangrijke rol speelt. Ten eerste is dat belangrijk om ziekte te voorkomen. Ten tweede blijven mensen vitaler en zorgt het voor minder patiënten in het ziekenhuis. In het Integraal Zorgakkoord is opgenomen dat de overheid aan zet is voor het realiseren van een gezonde leefomgeving.”

‘Stok achter de deur’

Het is van belang om los te komen van kortdurende beleidscycli. Volgens de Raad kan opname van gezondheidsdoelen in de wet een kans bieden om dit te realiseren. Op deze manier kan beleid voor langere tijd bepaald worden.

Lahuis laat weten dat de NFU achter dit voorstel staat: “Zo wordt gezondheidsbeleid minder vrijblijvend. Het is een stok achter de deur om de doelen te halen en continu te zoeken naar effectieve interventies die de gezondheid beschermen en bevorderen.”