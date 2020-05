NHG kiest voor tweehoofdig bestuur en nieuw boegbeeld

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft Wendy Borneman per 1 juni benoemd als voorzitter van de raad van bestuur. Borneman neemt het stokje over van waarnemend bestuurder Hans van der Schoot. Daarnaast heeft de NHG gekozen voor een tweehoofdige raad van bestuur.

Borneman studeerde Informatica om alsnog te kiezen voor een studie geneeskunde. Naast de specialisatie tot huisarts volgde ze ook de NHG-Kaderopleiding Beleid & Beheer. Ze was l eerder actief voor de NHG als wetenschappelijk medewerker. Sinds 2016 is ze algemeen lid van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV).

De NHG denkt in Borneman een bestuurder gevonden te hebben met “een goed inzicht in en een aansprekende visie op de strategische uitdagingen waar de huisartsenzorg voor staat”.

Uitdagingen

In haar nieuwe rol wil Borneman zich vooral sterk maken voor de wetenschappelijke en maatschappelijke verankering van het huisartsenvak. “Er zijn nog steeds uitdagingen. Denk aan: hoe gaan we om met de almaar groeiende werkdruk? Hoe werken we met steeds meer partijen samen, zonder het allerwezenlijkst – de relatie tussen de huisarts en zijn of haar patiënt – te verliezen? Hoe vinden we als generalist de weg in een groeiende hoeveelheid informatie? En wat kunnen wij bijdragen aan het verkleinen van de oplopende gezondheidsverschillen in de samenleving?”

Slagvaardigheid

Naast de benoeming van Borneman is heeft de NHG gekozen voor een tweehoofdige raad van bestuur. Binnenkort start het NHG met de werving van het lid raad van bestuur. “Door te kiezen voor een tweehoofdige Raad van Bestuur kunnen we het strategisch vermogen en de slagvaardigheid van het NHG vergroten”, licht voorzitter Henriëtte van der Horst van de raad van toezicht deze stap toe. “Tevens creëren we zo voldoende ruimte om ook sturing en aandacht te geven aan de werkorganisatie.”