NICE Software overgenomen door Health Cloud Initiative

Softwareleverancier Health Cloud Initiative (HCI) heeft NICE Software (NICE) overgenomen, waardoor het eigenaar wordt van de platformen paraNICE en NICE Connect. Hiermee breidt HCI zijn activiteiten in de paramedische zorg en revalidatiezorg verder uit. Na de overname werken meer dan 21.000 zorgverleners dagelijks met softwarediensten van Health Cloud Initiative.

De overname volgt op een eerdere overnamegolf van HCI. Eerder nam de softwareleverancier Incura, FysioRoadmap, Evry en CRS GGZ software over. Met de nieuwe activiteiten bedient HCI een breed scala aan disciplines in de (vrijgevestigde) GGZ en eerstelijns paramedische werkvelden zoals fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek. Met de overname van NICE verstevigt HCI zijn positie binnen de paramedische zorg in ziekenhuizen en de revalidatiemarkt.

Belangrijke stap

“De overname van NICE is een belangrijke stap in het realiseren van onze ambitie om middels een buy-and-buildstrategie een compleet zorgveld – eerstelijns, tweedelijns en derdelijns – te bestrijken en een brede doelgroep te voorzien van oplossingen”, zegt Eric de Boer, initiatiefnemer van Health Cloud Initiative. “De producten van NICE bieden bij uitstek de kans om onze eigen visie te combineren met de uitgangspunten van open standaarden in de zorg.”